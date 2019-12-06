Водитель Audi, устроивший ДТП на Выборгском, 104 раза превысил скорость в 2019 году

Водитель Audi, спровоцировавший массовое ДТП на Выборгском шоссе, оказался заядлым нарушителем ПДД. За год он привлекался к административной ответственности 105 раз.
Из них 104 раза за превышение скорости, сообщает отдел пропаганды УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
После ДТП на Выборгском мужчине вынесено пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях. В том числе за вождение в пьяном виде, нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью, и повреждение дорожных сооружений.
Помимо этого, автомобилист управлял транспортом без полиса ОСАГО и не имел при себе документы на право управления машиной.
Напомним, авария на Выборгском шоссе произошла утром 5 декабря. Водитель Audi не справился с управлением и врезался в ехавший впереди Mercedes. После чего по касательной задел одиннадцать автомобилей. Травмы в результате ДТП получили два человека.
Автомобилист, как подтвердило освидетельствование, находился за рулем Audi в состоянии алкогольного опьянения.