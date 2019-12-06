Фигурант «московского дела» Егор Жуков получил три года условно

Кунцевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор фигуранту «московского дела» Егору Жукову. Ему назначены три года условно за призывы к экстремизму на YouTube.

Суд признал Жукова виновным. Заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, ему запрещено на два года.

Напомним, что накануне прокурор просил назначить Жукову наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Егор Жуков — 21-летний студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и один из фигурантов «московского дела». Он был задержан в августе 2019 года по обвинению в организации беспорядков в Москве 27 июля. Позже преследование по этому делу прекратили. Однако Жукову было предъявлено новое обвинение — за публичные призывы к экстремизму в роликах на YouTube.

Студент был отправлен в СИЗО, а позже переведен под домашний арест. Дело Жукова сопровождалось громкой общественной кампанией. В его поддержку выступили публичные люди, некоторые журналисты и рэпер Оксимирон.

Приговоры 6 декабря также будут оглашены фигурнатам «московского дела» Никите Чирцову, Павлу Новикову и Владимиру Емельянову.