Стало известно, где можно хорошо заработать в Петербурге перед Новым годом

Объявлений с удаленной занятостью или частичной на поисковых порталах больше половины. Фото: Pixabay

Объявлений с удаленной занятостью или частичной на поисковых порталах больше половины. Фото: Pixabay

Эксперты рассказали, где можно «поднять кэш» перед новогодними праздниками. Подзаработать, к примеру, на подарки можно в транспортной сфере, автомобильном бизнесе или на производстве.

Оказалось, что в преддверии Нового года на сайтах появляется все больше вакансий с предложениями частичной занятости или удаленной работы. Подобных объявлений на поисковых порталах больше половины.

Согласно перечню, который составили аналитики «Авито», наибольшей популярностью пользуются грузчики, курьеры и водители, в том числе шоферы Деда Мороза. Работодатели также ищут пекарей, швей и уборщиц.

Кроме того, массовые вакансии, связанные с главным зимним праздником, стали выше оплачиваться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что президент РФ Владимир Путин будет работать 31 декабря. Об этом рассказал его пресс-секретарь.