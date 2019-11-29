Путин «как доменная печь»: президент тоже будет работать 31 декабря

Для главы РФ Владимира Путина 31 декабря не является исключением, в этот день он будет работать, как и большая часть граждан.

По словам пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова, у Путина технологически не бывает нерабочих дней. Он отметил, если президент некоторое время уделяет отдыху, то все остальное — посвящено работе.

«Работа президента — это как доменная печь», — отметил пресс-секретарь, добавив, что ее невозможно потушить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Песков прокомментировал данные о сокращении населения страны. Он рассказал, что в Кремле осведомлены об отрицательном показателе. И напомнил о существовании нацпроектов, в которые посвящены данной проблеме.