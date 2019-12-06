Петербург встал в 8-балльные пробки

Петербург встал в 8-балльные пробки
Петербург стоит в пробках. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Загруженность дорог Петербурга к вечеру достигла 8 баллов. Заторы связывают с приездом монгольского премьера Ухнаагийгна Хурэлсуха и матче «Зенита» на Крестовском острове.

Заторы наблюдаются на центральных улицах города и на участке ЗСД в районе «Газпром Арены». Машины стоят на набережных Невы, Фонтанки и Обводного канала, на Лесном проспекте, Садовой улице, Дворцовом мосту и множестве других дорог.

Ситуацию осложняют дорожные аварии и другие инциденты. По словам очевидцев, близ здания Правительства Ленобласти на Суворовском проспекте проходит акция протеста. Движение на пешеходном переходе блокировали около 15 человек.

Скриншот: Яндекс.Навигатор

Ряд улиц перекрыт в связи с матчем «Зенита» и «Динамо» на «Газпром Арене». Для проезда закрыты участки улицы Савиной, набережной Гребного канала, Крестовского проспекта, Южной дороги, Северной дороги, Теннисной и Велосипедной аллей.

Скриншот: Яндекс.Пробки

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга днем 6 декабря перекрыли улицы. Очевидцы заметили полицию и автомобили с мигалками. Вероятно, перекрытия связаны с приездом премьер-министра Монголии Ухнаагийгна Хурэлсуха.

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