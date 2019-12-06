Центр Петербурга в пробки мог поставить визит премьера Монголии

Центральные улицы Петербурга оказались перекрыты днем 6 декабря. Причиной этого мог стать приезд премьер-министра Монголии Ухнаагийгна Хурэлсуха.

Монгольский премьер прибыл в Петербург 6 декабря. Делегация прилетела для посещения Государственного Эрмитажа, где ей вручат копию так называемого Чингисова камня — письменного памятника монгольского языка.

В Петербург Ухнаагийгн Хурэлсух прилетел из Сочи, где встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Движение в центре Петербурга парализовало в районе полудня. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность оценивается в пять баллов, что не характерно для данного времени.

Автомобилисты отмечают, что на дорогах замечена полиция и «автомобили с мигалками». Перекрытыми, в частности, оказались Троицкий мост, улица Миллионная, Кутузовская и Дворцовая набережная.