Центр Петербурга перекрыли, на дорогах замечена полиция

Центр Петербурга перекрыли, на дорогах замечена полиция
Центр Петербурга перекрыт. Скриншот: vk.com/spb_today

Движение в центре Петербурга парализовало днем 6 ноября. Ряд улиц оказался перекрыт по неизвестным причинам. Автомобилисты сообщают, что на дорогах замечены полицейские.

Перекрытыми оказались Кутузовская и Дворцовая набережная, а также Троицкий мост, рассказал один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Загруженность дорог, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», оценивается в пять баллов, что не характерно для данного времени суток. «Покраснели» Выборгская набережная, Дворцовый проезд, Адмиралтейская набережная, Кронверский проспект, Литейный мост и ряд других улиц.

Скриншот: Яндекс.Пробки

Полицейских автомобилисты заметили в районе улицы Восстания и на Миллионной улице. Причины перекрытий неизвестны. Водители предполагают, что пробки связаны с Арктическим форумом в Петербурге. Однако все его мероприятия проходят в Экспофоруме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург во вторник, 10 декабря, ждет день жестянщика. Погодные эксперты обещают мороз и гололед.

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