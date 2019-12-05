Зима и мороз вернутся в Петербург во вторник

Автомобилистов Петербурга в начале следующей недели ждет день жестянщика. Мороз вернется в город во вторник, 10 декабря, и принесет с собой гололед.

Водителям и пассажирам следует приготовиться к пробкам и возможным ДТП на дорогах. Особенно непросто автомобилистам, вероятно, придется в вечерний час пик.

«Похолодание начнется во вторник. Днем или ближе к вечеру, пока сложно сказать. Температура опустится до нуля, ожидаются интенсивные гололедные явления», — рассказал gazeta.spb.ru ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Осадки в этот день будут небольшими. Однако уже в ночь со среды на четверг на город может опустится снегопад. Вторая половина недели обещает быть относительно морозной — от минус 2 до минус 4 градусов в дневные часы.

Наслаждаться потеплением горожане могут до понедельника. В Петербурге на этот период установится плюсовая температура.

«Температура не будет очень ровно высокой, но останется выше нуля, что не характерно для климата», — уточнил Леус.

Первый серьезный гололед автомобилисты Петербурга ощутили в конце ноября. В эти дни на дорогах зафиксированы увеличение дорожных аварий и многочисленные пробки. Комитет по благоустройству с обледенением борется с помощью пескосоляной смеси с содержанием соли не менее 30%.