Петербург засыпали опасной для машин и животных солью

Комитет по благоустройству Петербурга закупил в пять раз больше соли, чем год назад. Меры направлены на предотвращение накатов на дорогах. Однако, такая борьба с гололедом имеет свои последствия.

Слухи о том, что со сменой руководства в комитете по благоустройству на улицы города вернется соль, ходят с октября. Опасения подтвердились с первым снегом. Комитет сообщил, что увеличил объем закупаемой соли и её концентрацию в песко-соляной смеси. Содержание соли возросло до более 30% против 10% в прошлые годы.

Изменение возмутило аллергиков, которые остро чувствуют высокое содержание реагентов, и зоозащитников. Соль разъедает кожу лап животных и оставляет на них раны.

«Если для домашних питомцев проблема не так остро стоит в виду того, что после прогулки опекуны моют им лапы, то для бездомных животных это является большой бедой. Им некому помыть лапы и обеспечить лечение», — рассказала gazeta.spb.ru председательница организации «Голоса за животных» Динара Агеева.

Столкнуться с негативными последствиями соляной обработки также могут автомобилисты. Однако для машин опасно не само наличие соли, а ошибки дорожников, отметил в разговоре с gazeta.spb.ru координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Проблема не в составе, а в культуре применения реагентов. Их применяют настолько халатно, что проценты не имеют никакого смысла [содержание соли — прим.ред.]. Из-за нарушения технологии у автомобилистов возникает масса проблем, включая коррозии кузова», — пояснил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сбоит система мониторинга работы уборочной техники. Горожане не могут получить доступ к сайту, на котором в реальном времени отслеживается очистка улиц от снега.