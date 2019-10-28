За утро в Петербурге произошло 404 дорожные аварии

В Петербурге в первой половине дня 28 октября произошло больше 404 аварий. Управление ГИБДД просит водителей быть внимательнее и соблюдать осторожность в связи с гололедом.

Количество аварий подсчитано к 13:00. Для сравнения в пятницу, 25 октября, к этому времени поступило 289 заявок о ДТП.

«В основном, это дорожно-транспортные происшествия без пострадавших, с механическими повреждениями транспортных средств», — уточнили в ГИБДД.

Дорожные инспектора призывают соблюдать дистнацию и скоростной режим.

Напомним, утром 28 октября на дорогах Петербурга наблюдались заторы и повышенная аварийность. Так, например, на Софийской улице из-за ДТП встали три участка. Люди не могли добраться до нужной точки по два-три часа и массово опаздывали на работу. Главными причинами аварий, как отмечают автомобилисты, стали скользкие дороги и летняя резина.