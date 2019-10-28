Аварии поставили Софийскую в двухчасовые пробки, водители опаздывают на работу

Аварии поставили Софийскую в двухчасовые пробки, водители опаздывают на работу
Автомобилисты опаздывают на работу из-за пробок на Софийской. Скриншот: Яндекс.Навигатор

В Петербурге парализовано три участка Софийской улицы. Движение транспорта утром 28 октября тормозят массовые аварии и гололед.

Софийская улица покраснела на участках от улицы Фучика до проспекта Славы, от Дунайского проспекта до КАД и от Колпинского шоссе до реки Кузьминка. Причинами заторов стали аварии.

«2 часа 40 минут мы ехали из Колпино до этого эпического места», — рассказал петербуржец, проехав мимо Усть-Ижорского шоссе.

Автомобилисты опаздывают на работу и настоятельно советуют друг другу объезжать Софийскую улицу.

Пробка на Софийской улице. Фото: gazeta.spb.ru

В Купчино движение на Софийской парализовали две аварии — в среднем и правом ряду. Одна из них произошла на перекрестке с улице Белы Куна.

Утренняя пробка на Софийской. Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о повышенной аварийности на дорогах Петербурга. Автомобилисты не справляются с управлением из-за гололеда.

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