Аварии поставили Софийскую в двухчасовые пробки, водители опаздывают на работу

Автомобилисты опаздывают на работу из-за пробок на Софийской. Скриншот: Яндекс.Навигатор

Автомобилисты опаздывают на работу из-за пробок на Софийской. Скриншот: Яндекс.Навигатор

В Петербурге парализовано три участка Софийской улицы. Движение транспорта утром 28 октября тормозят массовые аварии и гололед.

Софийская улица покраснела на участках от улицы Фучика до проспекта Славы, от Дунайского проспекта до КАД и от Колпинского шоссе до реки Кузьминка. Причинами заторов стали аварии.

«2 часа 40 минут мы ехали из Колпино до этого эпического места», — рассказал петербуржец, проехав мимо Усть-Ижорского шоссе.

Автомобилисты опаздывают на работу и настоятельно советуют друг другу объезжать Софийскую улицу.

В Купчино движение на Софийской парализовали две аварии — в среднем и правом ряду. Одна из них произошла на перекрестке с улице Белы Куна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о повышенной аварийности на дорогах Петербурга. Автомобилисты не справляются с управлением из-за гололеда.