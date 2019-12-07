Путин заявил, что «Северный поток — 2» не повлияет на транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» почти завершены.

При этом он отметил, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» не означает отказа от транзита газа через Украину, сообщает ТАСС.

«Это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нём участие», — сказал он.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Против строительства «Северного потока-2» выступали США и некоторые страны Восточной Европы, в том числе Украина. Последняя из-за нового газопровода лишается значительной части транзита российского газа в Европу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.