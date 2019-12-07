Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль.

Он будет информировать о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, сообщает RT.

Он будет называться «Этикетка энергоэффективности». Документ был добавлен в связи с изменением ГОСТа.

В нем должны быть информация о количестве выделяемого авто углекислого газа и расходе топлива, а также сколько электроэнергии потребляет автомобиль и какой у него запас хода.

Накануне стало известно, что ГИБДД России планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2020 года.Госавтоинспекция готовит ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов, рассказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что совсем скоро жители России смогут показывать водительское удостоверение в электронных устройствах. Такое заявление сделал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Со слов Михаила Черникова, в настоящее время в стране производится разработка и подготовка к переходу на электронные удостоверения.