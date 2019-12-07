В Петербурге пьяного водителя Kia задержали со стрельбой и погоней

Полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя Kia.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на пересечении Горского шоссе и Парковой улицы сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Kia, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

Однако он проигнорировал требование остановиться. Началась погоня. На Левашовском шоссе сотрудники полиции открыли огонь. Сначала он выстрелил вверх, а потом по самой машине. Нарушителя смогли остановить.

После предупредительного выстрела в воздух полицейские стали стрелять по машине. После этого автомобиль удалось остановить и задержать нарушителя.

Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне автомобиля нашли пакетик с сине-голубыми таблетками, курительную трубку и весы.

Установлено, что водитель и его 31-летний пассажир находились в алкогольном опьянении. Составлены административные протоколы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ГИБДД начали погоню за угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского. Угонщика пытались остановить стрельбой по колесам, однако все завершилось на другом конце города, где злоумышленника искали кинологи с собакой.