На Марата иномарка сбила двух пенсионеров

На Марата иномарка сбила двух пенсионеров
Место аварии. Фото:гибдд.рф/r/78/divisions/41

В Санкт-Петербурге иномарка «Лада» днем, 7 декабря, сбила двух пожилых людей, которые переходили автомобильную дорогу не по пешеходному переходу.

Автомобиль ехал от Подъездного переулка в сторону Звенигородской улицы.

В УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу сообщили, что пострадали мужчины 1935 г. р. и 1938 г. р.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Александровскую больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ГИБДД начали погоню за угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского. Угонщика пытались остановить стрельбой по колесам, однако все завершилось на другом конце города, где злоумышленника искали кинологи с собакой.

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На Марата иномарка сбила двух пенсионеров
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