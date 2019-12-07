На Марата иномарка сбила двух пенсионеров

В Санкт-Петербурге иномарка «Лада» днем, 7 декабря, сбила двух пожилых людей, которые переходили автомобильную дорогу не по пешеходному переходу.
Автомобиль ехал от Подъездного переулка в сторону Звенигородской улицы.
В УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу сообщили, что пострадали мужчины 1935 г. р. и 1938 г. р.
Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Александровскую больницу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ГИБДД начали погоню за угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского. Угонщика пытались остановить стрельбой по колесам, однако все завершилось на другом конце города, где злоумышленника искали кинологи с собакой.