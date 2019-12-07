На Марата иномарка сбила двух пенсионеров

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ГИБДД начали погоню за угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского. Угонщика пытались остановить стрельбой по колесам, однако все завершилось на другом конце города, где злоумышленника искали кинологи с собакой.