Все котельные Петербурга к 2026 году будут переведут на природный газ

К 2026 году все котельные города будут переведены на природный газ.

Губернатор Санкт-Петербурга посетил котельную на улице Инструментальщиков в Сестрорецке, которая является одной из самых крупных объектов теплоэнергетики в Курортном районе. В 2009 году данное здание реконструировали.

Данная котельная обслуживает 126 зданий.