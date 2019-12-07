Все котельные Петербурга к 2026 году будут переведут на природный газ

Все котельные Петербурга к 2026 году будут переведут на природный газ
Котельная. Фото:gptek.spb.ru/

К 2026 году все котельные города будут переведены на природный газ.

Губернатор Санкт-Петербурга посетил котельную на улице Инструментальщиков в Сестрорецке, которая является одной из самых крупных объектов теплоэнергетики в Курортном районе. В 2009 году данное здание реконструировали.

Данная котельная обслуживает 126 зданий.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к станции метро «Международная» приехали спасатели — свидетельница отмечает, что дыма не видно, но неприятный запах чувствуется. Что именно происходит пока выяснить не удалось, но журналисту удалось поговорить с пожарным, который заверил, что петербуржцам не грозит опасность, поэтому закрывать станцию не стали. Горожане уверяют, что причиной приезда МЧС могли стать проблемы с проводкой. На месте более пяти машин спецтехники.
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