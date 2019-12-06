На «Международной» тушат пожар: дыма не видно, но запах доносится неприятный

Людей на станцию метро пускают, она работает в штатном режиме.

Об этом стало известно сегодня вечером, 6 декабря. Обо всем сообщает корреспондент gazeta.spb.ru. К станции метро «Международная» приехали спасатели — свидетельница отмечает, что дыма не видно, но неприятный запах чувствуется. Что именно происходит пока выяснить не удалось, но журналисту удалось поговорить с пожарным, который заверил, что петербуржцам не грозит опасность, поэтому закрывать станцию не стали.

Горожане уверяют, что причиной приезда МЧС могли стать проблемы с проводкой. На месте более пяти машин спецтехники.

Обновление: в Telegram-канале МЧС заверили, что вызов был ложным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сланцах женщина проснулась в горящей кровати.