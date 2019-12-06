В Сланцах женщина проснулась в горящей кровати

Ей удалось спастись – она спустилась по приставной лестнице с балкона.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем сообщили в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас». Все случилось на улице 1 Мая в Сланцах. Женщина проснулась, когда загорелось постельное белье. Ей пришлось покидать квартиру по приставной лестнице с балкона. Что стало причиной пожара – не уточняется. Огонь успел распространиться на 18 квадратных метров, спасатели оперативно потушили его, и все остались живы.

Хозяйку квартиры госпитализировали. В каком состоянии она находится – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что произошла очередная эвакуация: ЛГУ им. Пушкина опять не дали выбрать «мисс». Волна ложных сообщений о «минировании» по-прежнему не улеглась. Уже во второй раз за три дня эвакуируют ЛГУ им. Пушкина.