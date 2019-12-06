Очередная эвакуация: ЛГУ им. Пушкина опять не дали выбрать «мисс»

Волна ложных сообщений о «минировании» по-прежнему не улеглась. Уже во второй раз за три дня эвакуируют ЛГУ им. Пушкина.

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина вновь эвакуировали в пятницу вечером, 6 декабря. В это время в образовательном учреждении пытались завершить проведение конкурса «Мисс ЛГУ», который начался в среду, 4 декабря. Всех студентов, гостей и преподавателей вывели на улицу.

О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Подробности случившегося, как и точная причина эвакуаци, пока неизвестны. Возможно, это, как и в других случаях, анонимные звонки, сообщающие о якобы минировании здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о первом случае эвакуации в крупнейшем областном университете, расположенном в городе Пушкин.