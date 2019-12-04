В Петербурге эвакуировали ЛГУ им. Пушкина во время проведения конкурса «Мисс ЛГУ»

В Петербурге эвакуировали ЛГУ им. Пушкина во время проведения конкурса &#171;Мисс ЛГУ&#187;
Мероприятие было прервано, студентов вывели на улицу. Фото: Gazeta.SPb

Около шести часов вечера, предположительно, из-за анонимного звонка, был эвакуирован ЛГУ им. Пушкина, крупнейший опорный вуз Ленинградской области.

Инцидент произошел сегодня, 4 декабря. Во время проведения массового студенческого мероприятия «Мисс ЛГУ» внезапно началась эвакуация. Как сообщил gazeta.spb.ru очевидец событий, студенты считают, что это не было учебной тревогой. Возможно, причина в очередном анонимном сообщении о заминировании здания, — теперь и в городе Пушкине.

На месте происшествия работали сотрудники спецслужб. Все вечерние занятия были отменены, руководство университета попросило не приближаться к зданию до девяти вечера. Также было эвакуировано общежитие вуза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цепочка «минирований» в социальных учреждениях Петербурга продолжается. Сегодня звонки поступили более чем в 56 школ и гимназий города.

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