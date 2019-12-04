Детей в Петербурге не отпускают из «заминированных» школ

Анонимные сообщения о бомбах в Петербурге 4 декабря получили по меньшей мере 56 школ и гимназий. Отправители просят 120 биткоинов.

Учебные заведения попали в список «заминированных» здания наряду с судами, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Минеры» продолжают требовать биткоины. До тех пор, пока сумму не перечислят, они грозятся терроризировать город сообщениями о взрывах.

Некоторые школы решили проигнорировать угрозы. Об этом рассказала одна из родительниц в соцсетях.

«Наш лицей и не думает эвакуироваться, хотя есть в списке. Ребенок написал: «Нас не отпускают, пока не решим три задачи», — отметила петербурженка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, письма с угрозами получили Петродворцовый, Октябрьский, Невский, Смольнинский, Выборгский, Сестрорецкий, Фрунзенский районные и Санкт-Петербургский городской суды. Некоторые из них уже вернулись к работе. Ничего опасного в зданиях не нашли.

Анонимы закидывают суды и учреждения сообщениями и минированиях с прошлой недели. Накануне в Петербурге эвакуировали больницы, учебные заведения, торговые комплексы, суды и вокзалы. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.