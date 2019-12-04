В Петербурге началась очередная волна эвакуации судов

В Петербурге началась очередная волна эвакуации судов
Эвакуация судов 28 ноября. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге началась массовая эвакуация судов. Людей выводят из зданий Петродворцового районного суда, Санкт-Петербургского городского суда, Октябрьского районного суда.

«Минеры» требуют перечислить им 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

За последние семь дней суды эвакуируют в четвертый раз. Первые сообщения о минировании поступили 28 ноября, из зданий пришлось вывести 1 тыс. 329 человек. Анонимы обещали прекратить «минирования» в обмен на биткоины.

Накануне, 3 декабря, правоохранительные органы проверили 101 объект в Петербурге из-за сообщений о минировании. Ни на одном из них взрывных устройств найдено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.

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