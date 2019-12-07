Китайское кафе засорило жиром и мусором канализацию на Кораблестроителей

Китайское кафе засорило жиром и мусором канализацию на Кораблестроителей
Китайское кафе. Фото:vk.com/vasilyevskiyostrov

В Сети жители Василеостровского района рассказывают, что в одном из китайских кафе жиром и мусором систематически засоряют канализацию. Это происходит на улице Кораблестроителей.

«Сегодня ночью приезжала бригада сантехников прочищать засор канализации», — сообщили пользователи в сообщества«Живем на Васильевском»

Пользователи рассказывают, что китайское кафе засоряет канализацию жилого дома 30 по улице Кораблестроителей.

«Они сливают жир и крупный мусор в канализацию. Такие засоры происходят здесь регулярно», — добавили очевидцы событий.

Пользователи рассказывают, что предприятия общепита должны устанавливать специальные аппараты в помещениях, чтобы не допускать попадание мусора в канализацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.

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Китайское кафе засорило жиром и мусором канализацию на Кораблестроителей
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