Александр Медведев сделал заявление в связи с акцией болельщиков «Зенита»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба Александр Медведев сделал официальное заявление после массового ухода фанатов с трибун в знак протеста.
Медведев отметил, что сине-бело-голубым было приятно испытывать поддержку болельщиков и футболистов расстроил уход преданных фанатов. Напомним, что они покинули трибуны на 40-й минуте матча с московским «Динамо», который состоялся на «Газпром Арене».
В целом, поступок болельщиков Медведев счел обоснованным. Он высказался в поддержку лозунга, футбольных фанатов, который гласит: «Фанат — не преступник». Гендиректор «Зенита» предложил фанатскому сектору организовать совместную встречу, где можно было бы обсудить сложившуюся ситуацию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 6 декабря, фанаты стали массово покидать трибуны на 40-й минуте матча между «Зенитом» и «Динамо». Таким образом болельщики высказались против мер, принятых полицией 1 декабря, когда десятки фанатов оказались необоснованно задержанными.