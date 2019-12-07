Александр Медведев сделал заявление в связи с акцией болельщиков «Зенита»

Александр Медведев сделал заявление в связи с акцией болельщиков &#171;Зенита&#187;
Президент клуба напомнил обществу о презумпции невиновности, согласной которой человек не считается преступником, если его вина не доказана. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Генеральный директор петербургского футбольного клуба Александр Медведев сделал официальное заявление после массового ухода фанатов с трибун в знак протеста.

Медведев отметил, что сине-бело-голубым было приятно испытывать поддержку болельщиков и футболистов расстроил уход преданных фанатов. Напомним, что они покинули трибуны на 40-й минуте матча с московским «Динамо», который состоялся на «Газпром Арене».

В целом, поступок болельщиков Медведев счел обоснованным. Он высказался в поддержку лозунга, футбольных фанатов, который гласит: «Фанат — не преступник». Гендиректор «Зенита» предложил фанатскому сектору организовать совместную встречу, где можно было бы обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 6 декабря, фанаты стали массово покидать трибуны на 40-й минуте матча между «Зенитом» и «Динамо». Таким образом болельщики высказались против мер, принятых полицией 1 декабря, когда десятки фанатов оказались необоснованно задержанными.

"Зенит" александр медведев протест спорт футбол футбольные фанаты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Умер актер сериала «Друзья»
Китайские ученые создали гибрид свиньи и обезьяны
Ученые обнаружили микробов, которые питаются метеоритами
Александр Медведев сделал заявление в связи с акцией болельщиков ...
Активисты выступают против создания «Экогалереи» на территории ...
Успенская удивила поклонников коллекцией откровенных платьев
Врач рассказал, при каких заболеваниях противопоказана хурма
Петр Чернышев, муж тяжелобольной Заворотнюк, тратит миллионы на лечение жены