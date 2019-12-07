Александр Медведев сделал заявление в связи с акцией болельщиков «Зенита»

Президент клуба напомнил обществу о презумпции невиновности, согласной которой человек не считается преступником, если его вина не доказана. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Президент клуба напомнил обществу о презумпции невиновности, согласной которой человек не считается преступником, если его вина не доказана. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Генеральный директор петербургского футбольного клуба Александр Медведев сделал официальное заявление после массового ухода фанатов с трибун в знак протеста.

Медведев отметил, что сине-бело-голубым было приятно испытывать поддержку болельщиков и футболистов расстроил уход преданных фанатов. Напомним, что они покинули трибуны на 40-й минуте матча с московским «Динамо», который состоялся на «Газпром Арене».

В целом, поступок болельщиков Медведев счел обоснованным. Он высказался в поддержку лозунга, футбольных фанатов, который гласит: «Фанат — не преступник». Гендиректор «Зенита» предложил фанатскому сектору организовать совместную встречу, где можно было бы обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 6 декабря, фанаты стали массово покидать трибуны на 40-й минуте матча между «Зенитом» и «Динамо». Таким образом болельщики высказались против мер, принятых полицией 1 декабря, когда десятки фанатов оказались необоснованно задержанными.