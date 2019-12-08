Водители рассказали о «сугробах» на КАД: снег создает препятствия для проезда

Снегопад обрушился на Петербург в ночь на воскресенье, 8 декабря. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Снегопад обрушился на Петербург в ночь на воскресенье, 8 декабря. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Жители Северной столицы рассказали об опасности проезда по КАД. По из словам, из-за снега разметки на дороге почти не видно.

Метель обрушилась на Петербург сегодня ночью, 8 декабря. На опубликованных кадрах в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что крайние правую и левую полосы просто занесло снегом, водители с осторожностью двигаются на участке.

Автор записи в соцсети «ВКонтакте» отметил, что за все время поездки не видел снегоуборочной техники.

Добавим, что водители недовольны неубранными дорогами не только на КАД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающем помещении в Рощино. Пожарные тушили административное здание.