На Пискаревском ссора отца и сына закончилась поножовщиной

В Калининском районе Петербурга ссора между отцом и сыном закончилась уголовным делом. О случившемся в отдел полицию сообщила мать пострадавшего.

Инцидент произошел в субботу, 7 декабря, в доме №52/2 по Пискаревскому проспекту. По словам 48-летней женщины, ее 22-летнего сына ранили ножом в подъезде указанного дома около 3:30.

Позднее правоохранителям сообщили из больницы о госпитализации молодого человека с указанного адреса с колото-резаной раной грудной клетки, в тяжелом состоянии. В этот же день в полицию поступила явка с повинной от 51-летнего гражданина. Мужчина признался, что нанес ножевое ранение своему сыну, когда между ними произошла ссора.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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