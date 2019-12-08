Полицейские задержали похитителя iPhone X, карт и денег у петербурженки

В Калининском районе Северной столицы неизвестный оставил петербурженку без денег и смартфона.

Преступный инцидент случился в субботу вечером, 7 декабря, у дома №78/3 на проспекте Луначарского. В отдел полиции обратилась 34-летняя безработная женщина. По словам заявительницы, неизвестный, угрожая расправой, отобрал у нее iPhone X, три банковские карты, 2 тыс. рублей и 150 евро. Женщина уточнила, все случилось, при посадке в автомобиль Audi.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, спустя несколько часов полицейским удалось задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался мужчина, находящийся в федеральном розыске за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Все похищенное было изъято.

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