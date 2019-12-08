За сутки на КАД снегоуборочная техника израсходовала 129 тонн соли

В Северной столице для расчистки Кольцевой автомобильной дороги было задействованы 42 комбинированных машины.

Спецтехника работала в ночь с субботы на воскресенье, 8 декабря. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для обработки покрытия на КАД за сутки дорожники израсходовали 129 тонн противогололедных материалов, в данном случае — технической соли.

В предприятии также напомнили автомобилистам, что во время снегопада необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, выезжать на подготовленном к движению в зимних условиях транспорте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржцы с трудом ехали по КАД сегодня ночью. По словам водителей, дорогу сильно замело после снегопада.