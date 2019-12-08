Петербуржец рассказал полицейским, что вонзил нож в своего брата на Бухарестской

Петербуржец рассказал полицейским, что вонзил нож в своего брата на Бухарестской
Мужчина нанес ножевое ранение в результате ссоры. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина признался полицейским, что ударил ножом своего брата. По его словам, все произошло во время внезапно возникшей ссоры.

Преступный инцидент случился в субботу, 7 декабря, в одной из квартир дома №35/2 по Бухарестской улице. По словам безработного 46-летнего мужчины, он вонзил нож в 48-летнего брата у себя в квартире.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в результате пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Мужчину, рассказавшего правоохранителям о произошедшем, задержали. Во время осмотра злоумышленник добровольно выдал 20 охотничьих патронов 16-го калибра.

По факту умышленного причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации младенца в Петербурге. Врачи увезли его из квартиры, диагностировав удушье.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб ножевое ранение
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