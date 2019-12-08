Петербургские врачи спасают младенца, которого госпитализировали с удушьем

В Петербурге бригада скорой помощи госпитализировала четырехмесячного младенца. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

В момент происшествия мать ребенка отсутствовала дома. В квартире находился отец, который уснул, по-видимому, рядом с малышом. В это время голова младенца была закутана в одноразовую пеленку.

Как сообщает телеканал «РЕН-ТВ», по приходе домой женщина обнаружила ребенка в тяжелом состоянии. По информации телеканала, медики диагностировали у него удушье.

Другие подробности и обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трагическом ДТП, в котором пострадал годовалый ребенок. В результате аварии погибла женщина.