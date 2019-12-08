Ученые назвали три этапа старения человека

Ученые назвали три этапа старения человека
Изменения происходят в организме человека в определенном возрасте. Фото: pixabay

Ученые выяснили, что старение человека происходит в три этапа. Соответствующее исследование провели специалисты из Стэнфордского университета.

Они выяснили, что первый этап старения наступает в 34 года, второй — в 60 лет, третий — в 78. Такое деление объясняется изменениями в белках плазмы крови, которые происходят в организме человека в определенном возрасте.

Как сообщает портал Nature Medicine, в результате исследовании приняли участие 4 тыс. 263 человека в возрасте от 18 до 95 лет. Ученые провели анализ белков плазмы крови участников и обнаружили нелинейные изменения в их структуре.

Специалисты также отметили, что открытие позволит более эффективно бороться с возрастными заболеваниями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об опросе, в котором приняли участие жители России. Они рассказали, с чего начинается старость.

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