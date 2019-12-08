«Виновник скрылся»: «ГАЗель» улетела в отбойник после столкновения с легковушкой

В Петербурге на внешней стороне КАД произошло ДТП с участием «ГАЗели» и легкового авто. По словам очевидцев, второй участник скрылся с места происшествия.

Авария случилась сегодня, 8 декабря, перед съездом на Шафировский проспект. На опубликованных кадрах видно, что «ГАЗель» влетела в отбойник. У машины почти отсутствует передняя часть, детали разбросаны по приезжей части.

Очевидцы рассказали, что легковушка влетела в второму участнику в заднюю часть кузова, от чего «ГАЗель» отбросило в отбойник.

«Виновник скрылся», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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