В Петербурге почти тысяча дворников вышли на уборку после снегопада

Ночью в воскресенье, 8 декабря, в Петербурге прошел сильный снегопад, с последствиями которого предстоит справиться почти тысяче рабочих.

Петербургские дорожные службы получили распоряжение об увеличении числа техники и личного состава на дорогах города. По данным 78.ru, в первую очередь 940 сотрудников коммунальных служб займутся очисткой тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, а также обеспечением водоотвода в канализацию.

Сейчас на улицах Петербурга работают порядка 450 единиц спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на КАД снегоуборочная техника израсходовала 129 тонн соли. В Северной столице для расчистки Кольцевой автомобильной дороги было задействованы 42 комбинированных машины.