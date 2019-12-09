Машины с пробитыми колесами стоят на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе в Ленобласти, перед поворотом поселок «Небо» стоят машины с побитыми колесами. Все случилось, ночью, 9 декабря.

«Нам повезло погнуть правый передний диск. У других пробито по два колеса с правой стороны. Всему виной вот эта яма. Через 5 мин. после того как попали мы, приехала машина дорожной службы. Не поняла что они сделали. Постояли минут 10-15 и уехали. Может подсыпали чем-нибудь», — сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пьяного водителя Kia задержали со стрельбой и погоней. После предупредительного выстрела в воздух полицейские стали стрелять по машине. После этого автомобиль удалось остановить и задержать нарушителя. Составлены административные протоколы.