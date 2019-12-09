В ТРК Биробиджана ночью загорелся первый этаж

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Тайцы сотрудники ДПС с погоней и стрельбой задержали водителя фургона. Сотрудники полиции организовали преследование на служебной машине и на безлюдном участке трассы один раз выстрели в воздух и три пули отправили по колесам иномарки. Нарушителем оказался 39-летний гражданин соседнего государства.