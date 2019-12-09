В ТРК Биробиджана ночью загорелся первый этаж

В ТРК Биробиджана ночью загорелся первый этаж
Огонь потушили.Фото: pixabay.com

В ТЦ Биробиджана ночью с 8 на 9 декабря случился пожар. Очаг возгорания был расположен на первом этаже. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали 50 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

ТАСС сообщили, что огонь охватило торгово-развлекательный комплекс «Гигант». Сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание в 00:55.
Во время ЧП никто не пострадал. Об этом сообщили в МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Тайцы сотрудники ДПС с погоней и стрельбой задержали водителя фургона. Сотрудники полиции организовали преследование на служебной машине и на безлюдном участке трассы один раз выстрели в воздух и три пули отправили по колесам иномарки. Нарушителем оказался 39-летний гражданин соседнего государства.

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