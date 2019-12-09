В Кировском районе «Газель» врезалась в автобус: пострадали 5 пассажиров

В Кировском районе Санкт-Петербурга на Дороге на Турухтанные острова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Это случилось 8 декабря в 22:35

Машина марки «Газель» врезалась в автобус.

«Вечером 8 декабря на Дороге на Турухтанные Острова «Газель» приехала в маршрутное такси 306, водитель «Газели» с места ДТП сбежал, некоторым пассажирам понадобилась помощь скорой», — рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пострадали пять пассажиров автобуса.