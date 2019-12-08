В Петергофе прогремели выстрелы во время драки

В Петергофе прогремели выстрелы во время драки
Фото: Pixabay

Два мужчины угодили в больницу в состоянии средней тяжести.

Об этом стало известно 8 декабря. Обо всем сообщает АН «Оперативное прикрытие». Все случилось на Привокзальной площади в Петергофе в ночь на воскресенье. Две группы мужчин поссорились и начали драться, так как не смогли решить конфликт словами. В какой-то момент прогремели выстрелы из травматического пистолета. В результате были ранены двое мужчин, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести, а стрелявший скрылся с места происшествия.

Пострадавшие уверяют, что не были знакомы с нападавшими. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пьяного водителя Kia задержали со стрельбой и погоней. После предупредительного выстрела в воздух полицейские стали стрелять по машине. После этого автомобиль удалось остановить и задержать нарушителя.

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