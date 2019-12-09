В Петербурге «заминировали» суды, метро, больницы и Эрмитаж

В Петербурге &#171;заминировали&#187; суды, метро, больницы и Эрмитаж
Эвакуация судов 28 ноября. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Неизвестные продолжают отправлять сообщения с угрозами взрывов в Петербурге. Письма 9 декабря получили районные суды, больницы, метрополитен и ряд других учреждений.

Эвакуация проводится в Октябрьском, Петродворцовом, Выборгском, Сестрорецком, Невском, Смольнинском и Приморском районных судах, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Аноним также сообщает о «минировании» Государственного Эрмитажа, аэропорта Пулково и трех станций метро — «Пушкинской, «Достоевской» и «Сенной площади». Будет ли принято решение об эвакуации, неизвестно.

Помимо этого, письма получил ряд медицинских учреждений. Среди них Госпиталь Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, Пушкинский военный госпиталь №773, больница №46 Святой Евгении и еще десять учреждений.

Напомним, массовые эвакуации судов Петербурга начались 28 ноября. Следом письма начали получать больницы, торговые комплексы, школы, вузы и вокзалы.

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