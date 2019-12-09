С дорог и тротуаров Петербурга вывезли почти 4 тысячи «кубов» снега

Уборка снега на улице Танкистов в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Уборка снега на улице Танкистов в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Дороги и тротуары Петербурга очистили от последствий воскресного снегопада. Однако отдельные улицы требуют дополнительной уборки.

Дорожные службы Петербурга вывезли с улиц около 4 тыс. кубометров снега. В уборке в ночь на 9 декабря были задействованы 750 единиц техники и 1 тыс. 24 рабочих. Перед дорожниками стояла задача промести проезжую часть и тротуары.

Как сообщает комитет по благоустройству, улицы расчищены для свободного движения транспорт и пешеходов, водоотводные устройства открыты. Но уборка на этом не закончена.

«Еще остались второстепенные улицы, которые требуют дополнительной уборки, да и основные магистрали еще не до конца избавились от остатков талой воды», — отметили в комитете.

В уборке улиц 9 декабря задействованы 660 единиц техники и 1 тыс. 100 работников ручного труда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти от последствий мокрого снега расчистили около 7 тыс. км региональных трасс.