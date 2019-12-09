Три тысячи «кубов» соли и песка высыпали на дороги Ленобласти за выходные

Три тысячи &#171;кубов&#187; соли и песка высыпали на дороги Ленобласти за выходные
Уборка снега. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дороги Ленинградской области очистили от последствий мокрого снега. Всего убрано почти 7 тыс. км региональных трасс.

В выходные дорожники работали круглосуточно, сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти. В уборке участвовали 300 единиц спецтехники и 250 рабочих. Для обработки трасс использовано около 50 тонн чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси.

Особое внимание в ходе очистки уделяют остановкам, обочинам, тротуарам и заездным карманам.

В связи с неблагоприятными погодными условиями дорожники переходят на усиленный режим работы. В регионе ожидаются гололед, мокрый снег, сильный порывистый ветер и перепады температуры от минус 2 ночью до плюс 5 днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с последствиями снегопада в воскресенье боролись около 1 тыс. рабочих.

дороги зимняя уборка ленинградская область снег соль уборка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трубопровод у завода «Балтика» заменят на новый за 230 млн рублей
Три тысячи «кубов» соли и песка высыпали на дороги Ленобласти за ...
Петербуржцы нашли на футбольном поле сидевший на скамейке труп с бутылкой
В Петербурге «заминировали» суды, метро, больницы и Эрмитаж
Мигрант вонзил в нож приятеля после застолья в Приморском районе
В России в 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи авто
С пенсий россиян могут запретить взыскание долгов
Доверчивый пенсионер лишился 2,5 миллионов в Петербурге