Три тысячи «кубов» соли и песка высыпали на дороги Ленобласти за выходные

Дороги Ленинградской области очистили от последствий мокрого снега. Всего убрано почти 7 тыс. км региональных трасс.

В выходные дорожники работали круглосуточно, сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти. В уборке участвовали 300 единиц спецтехники и 250 рабочих. Для обработки трасс использовано около 50 тонн чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси.

Особое внимание в ходе очистки уделяют остановкам, обочинам, тротуарам и заездным карманам.

В связи с неблагоприятными погодными условиями дорожники переходят на усиленный режим работы. В регионе ожидаются гололед, мокрый снег, сильный порывистый ветер и перепады температуры от минус 2 ночью до плюс 5 днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с последствиями снегопада в воскресенье боролись около 1 тыс. рабочих.