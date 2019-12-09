Районные суды Петербурге возвращаются к работе

Районные суды Петербурге возвращаются к работе
Суды Петербурга проверили на наличие взрывных устройств. Фото: Balltphoto/Павел Долганов

В Петербурге возвращаются к работе районные суды. Деятельность их была временно прервана из-за анонимных сообщений о минированиях.

Утром 9 декабря суды получили письма с угрозами взрыва. Эвакуации и проверки завершились в Петродворцовом, Выборгском, Сестрорецком, Невском, Октябрьском и Смольнинском районных судах, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

К работе пока не вернулся Приморский районный суд.

Как сообщала gazeta.spb.ru, аноним также грозится взорвать Государственный Эрмитаж, аэропорт Пулково, ряд медицинский учреждений и три станции метро — «Пушкинскую», «Достоевскую» и «Сенную площадь».

Терроризировать город неизвестные начали 28 ноября, с тех пор без эвакуаций не обходился ни один будний день. Ничего опасного в ходе обысков не обнаружено. Все сообщения оказались ложными.

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