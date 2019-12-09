В Пулково задерживают четыре самолета, два из них — рейсы «Уральских авиалиний»

В Пулково задерживают четыре самолета, два из них &#8212; рейсы &#171;Уральских авиалиний&#187;
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пассажиры сразу четырех самолетов вылетят из петербургского аэропорта Пулково в понедельник, 9 декабря, с опозданиями.

По данным электронного табло Пулково, рейс авиакомпании S7 «Петербург — Иркутск», запланированный на 12:25, задержали. Пока неизвестно, сколько составит задержка.

Вылет самолета «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в 12:50 в Калининград также задерживается на неустановленное время. Лайнер той же авиакомпании вылетит с опозданием в Москву.

Пассажиры самолета авиакомпании Air Astana попадут в Алматы с опозданием. Изначально планировалось, что он вылетит в 21:40. Однако, судя по информации на табло, лайнер отправится не раньше 22:20.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три рейса не смогли приземлиться в Пулково из-за ночного снегопада в воскресенье.

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