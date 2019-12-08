Три рейса не смогли приземлиться в Пулково из-за ночного снегопада

Три рейса не смогли приземлиться в Пулково из-за ночного снегопада
Самолеты улетели из Петербурга на запасной аэродром. Фото: pixabay

В петербургском аэропорту Пулково не смогли приземлиться три самолета из-за начавшегося ночью снегопада. Воздушные судна отправились в Москву.

Все произошло в ночь с субботы на воскресенье, 8 декабря. Посадке трех рейсов помешал обильный снегопад. Как сообщил 78.ru, самолеты, покружив над городом, улетели на запасной аэродром.

Согласно данным сервиса Flightradar24, один из самолетов направлялся из китайского города Куньмин. Два остальных лайнера вылетели из столицы, однако там и приземлились.

На карте снегоуборочной техники Северной столицы было отмечено, что в аэропорту порядка десяти машин расчищают взлетные полосы от снега.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сегодня ночью на Кольцевой автомобильной дороге работали более 40 спецмашин. Техника расчищала КАД от снега.

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