В Петербурге разведут Благовещенский и Троицкий мосты

В Петербурге разведут Благовещенский и Троицкий мосты
Благовещенский мост. Фото: Википедия

Ремонтные работы станут причиной разводки Благовещенского и Троицкого мостов через Неву. Их разведут в ночь на 10 и 11 декабря соответственно, сообщили в «Мостотресте».

По данным ведомства, в декабре в Петербурге проведут ежегодные ремонтные работы разводных мостов. По этой причине ночью во вторник, 10 декабря, будет разведен Благовещенский мост. Автомобили не смогут проехать по нему в период с 1:25 до 5:00.

Технологическая разводка моста произойдет и на Троицком мосту. Ночью в среду, 11 декабря, мост будет разведен с 1:20 до 4:50..

В «Мостотресте» также предупредили, что мосты будут разведены в указанный период, но не обязательно в обозначенное время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько технологических разводок произведут в начале декабря для обслуживания конструкций мостов.

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