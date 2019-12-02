Петербургские мосты продолжат разводить в декабре

В Петербурге, несмотря на начало зимы, продолжат разводить четыре моста, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Несколько технологических разводок произведут в начале декабря для обслуживания конструкций мостов. Так, техническая разводка Володарского моста будет произведена 3 и 6 декабря, с 2:00 ночи до 5:45 утра. Троицкий мост разведут 4 и 11 декабря, с 1:20 до 4:50. Те же работы ждут Благовещенский мост — его разведут 5 и 10 декабря, с 1:25 до 5:00. Тучков мост будет разведен 5 декабря, с 2:00 до 4:55.

В «Мостотресте» отмечают, что мосты будут разводить в указанном промежутке времени, но не обязательно в обозначенное время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что навигация и разводка мостов завершаются в Петербурге.