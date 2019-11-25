Навигация и разводка мостов завершаются в Петербурге

В Петербурге в ночь на вторник, 26 ноября, только под Троицким и Биржевым мостами будет возможен проход судов.

Данные мосты будут разведены по графику — с 01:25 до 04:50 и с 02:00 до 04:55. Остальные мосты не будут разведены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Санкт-Петербурге на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова упала ГАЗель. К месту происшествия прибыла машина реанимации. ДТП произошло сегодня днем, 25 ноября. На участке также образовалась крупная пробка. Точные обстоятельства произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.