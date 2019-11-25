Навигация и разводка мостов завершаются в Петербурге

Навигация и разводка мостов завершаются в Петербурге
Кантемировский мост. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Петербурге в ночь на вторник, 26 ноября, только под Троицким и Биржевым мостами будет возможен проход судов.

Данные мосты будут разведены по графику — с 01:25 до 04:50 и с 02:00 до 04:55. Остальные мосты не будут разведены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Санкт-Петербурге на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова упала ГАЗель. К месту происшествия прибыла машина реанимации. ДТП произошло сегодня днем, 25 ноября. На участке также образовалась крупная пробка. Точные обстоятельства произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

мост разводка мостов судно
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Совет федерации одобрил закон о запрете продажи техники без российского софта
Владельцы «Ждуна» подали в Арбитражный суд Петербурга иск к ...
Forbes озвучил рейтинги самых высокооплачиваемых руководителей в России
В Петербурге водитель на KIA Rio притворился пешеходом, проехав по ...
Стали известны предположительные даты встречи Земли с астероидом
В Петербурге создадут международный технологический хаб
Роза Сябитова пострадала на съемках «Форда Боярда»
В Ленобласти для предприятий снизят плату за вывоз мусора