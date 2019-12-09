Квартирные мошенники из Петербурга получили срок в 2,5 года

Два мужчины обманным путем завладели двухкомнатной квартирой. Невский районный суд Петербурга вынес им приговор в виде 2,5 лет колонии строгого режима.

Мошенники представились владельцу квартиры специалистами по продаже недвижимости. После этого они убедили мужчину продать его квартиру. Мошенники организовали показ квартиры потенциальным покупателям, а владельца квартиры запирали в чулане, либо просили его остаться на кухне и не мешать покупателям осматривать квартиру.

Злоумышленники нашли мужчину, который не знал об афере. Он за деньги согласился переоформить квартиру в свою собственность для дальнейшей перепродажи. От имени владельца квартиры мошенники подали заявление о переходе права собственности в МФЦ.

Злоумышленники признали вину. Ущерб потрепавшему был оценен в 2,2 миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец погасил задолженность по алиментам после ареста дорогостоящих автостоянок. Предприниматель заключил с бывшей женой нотариальное соглашение об уплате алиментов на содержание сына в размере 350 000 рублей в месяц.