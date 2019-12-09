В Петербурге с бизнесмена взыскали более 7 миллионов задолженности по алиментам

В Петербурге судебные приставы взыскали с бизнесмена более семи млн задолженности по алиментам в пользу ребенка. Петербуржец погасил задолженность по алиментам после ареста дорогостоящих автостоянок.

Предприниматель заключил с бывшей женой нотариальное соглашение об уплате алиментов на содержание сына в размере 350 тыс. рублей в месяц, сообщили в пресс-службе судебных приставов. Однако платить алименты он торопился. Тогда вмешались судебные приставы. Должник, не желая расставаться с гаражами-стоянками на элитной площади, погасил весь долг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что алиментщик из Санкт-Петербурга вернул детям долг в размере около 3 миллионов рублей из-за того, что судебные приставы не давали ему продать загородный дом. Должником в службе судебных приставов числился 47-летний предприниматель, руководитель строительной фирмы. Он имеет двух детей: 12-летнюю девочку и 14-летнего мальчика.