Погоня за нарушителем ПДД закончилась стрельбой на Стачек

Погоня за нарушителем ПДД закончилась стрельбой на Стачек
Сотрудники ГИБДД выстрелили по колесу автомобиля. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за 19-летним нарушителем ПДД на Volkswagen. Для остановки автомобилиста в ход пустили оружие.

Мужчину задержали в ночь на 9 декабря. Молодой водитель ехал по Московскому проспекту, значительно превысив скоростью Требования остановиться от проигнорировал и продолжил путь.

«Полицейскими было организовано преследование иномарки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Остановить автомобилиста удалось у дома 47 по проспекту Стачек с помощью табельного оружия. Сотрудники ГИБДД сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем еще один по колесам Volkswagen.

Водитель был задержан. Им оказался 19-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. В отношении мужчины составлено 13 протоколов об административных правонарушениях.

Никто в результате стрельбы не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пьяного водителя Kia задержали выстрелами по машине. Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие после того, как нарушитель попытался скрыться и проигнорировал требования об остановке.

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