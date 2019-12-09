Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму более 1 млрд рублей

Мосгорсуд отменил решение об аресте активов бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Речь идет о свыше €13 млн, ценных бумагах и недвижимости, сообщает ТАСС.

Мосгорсуд отменил также постановление Басманного суда о наложении ареста на недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее в Москве были арестованы банковские счета бывшего министра без портфеля Михаила Абызова. Сумма на счетах составляет €121,7 млн, или 8,7 млрд рублей по текущему курсу евро. В начале апреля суд арестовал 437 млн рублей на его счетах, два дома с земельными участками в Московской области, три квартиры и другую недвижимость. В середине июня этот список дополнился акциями АО «Промышленные технологии» стоимостью около 160 тыс. рублей.

Абызова обвиняют в создании преступной группировки с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов с подельниками обманул акционеров двух энергетических компаний, украл и вывел за границу 4 млрд рублей. Адвокаты бывшего министра пытались убедить суд отпустить его под домашний арест, предлагая залог размером 1 млрд рублей. За Абызова ходатайствовали Анатолий Чубайс, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова и Александр Волошин, однако все это не помогло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, находящегося под арестом, пытались снять деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Сергея Степанова.